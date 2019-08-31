نائب وزير الخارجية الكوري: تطلعاتنا بشأن حوار مع أميركا تتراجع

لفت نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي شو سون هوي في بيان نشرته الوكالة الكورية المركزية، الى إن "تطلعاتنا بشأن حوار مع الولايات المتحدة تتراجع تدريجيا ونحن مضطرون لإعادة النظر في كل الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن".

وجاءت تصريحات شو، ردا على تعليقات أدلى بها بومبيو هذا الأسبوع، ووصف فيها أنشطة ​كوريا الشمالية​ بـ"السلوك المارق" الذي لا يمكن التغاضي عنه.

واعتبر شو أن "خطاب بومبيو غير لائق ومهين"، محذرا الولايات المتحدة من "عدم اختبار صبرنا إذا لم تكن تريد أن تندم بعد ذلك".

وقبل أسبوع، وصفت بيونغ يانغ بومبيو بـ"السم القاتل"، وقالت إنها "تشكك" في إمكانية التفاوض معه.

وتأتي التعليقات الأخيرة لبيونغ يانغ في وقت تبقى فيه المحادثات على المستوى العملي مع واشنطن متعثرة، رغم اتفاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في يونيو على استئناف الحوار.