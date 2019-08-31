المرصد السوري: توقف الغارات الجوية بإدلب مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

أعلن "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​"، أنّ "طائرات حربيّة روسيّة استهدفت بعد منتصف ليل الجمعة- السبت بغارات عدّة، بلدة أورم الكبرى ومحيط كفرناها في ​ريف حلب​ الغربي، حيث تسبّبت الغارات في خروج "مشفى الإيمان" عن الخدمة الواقع بمحيط أورم الكبرى في ريف حلب الغربي، بعد استهدافه ب​صواريخ​ عدّة"، وعمِلت فرق الإنقاذ على إخلاء المرضى والأطفال من الحاضنات، فيما تسبّب القصف هذا بسقوط جرحى من الكوادر الطبية".

ولفت إلى أنّ "على صعيد متّصل، تشهد منطقة "بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)- اردوغان (الرئيس التركي رجب طيب اردوغان)" توقّفًا للقصف وهدوءًا حذرًا على جبهات القتال، مع دخول وقف ​إطلاق النار​ حيّز التنفيذ في الساعة السادسة من صباح اليوم السبت، بينما يتخلّل الهدوء الحذر قذائف عدّة أطلقتها قوات ​النظام السوري​ على قرى ريف ​معرة النعمان​".

وذكّر المرصد بأنّ "الضامن الروسي كان قد أعلن يوم أمس الجمعة وقفًا لإطلاق النار من جانبه يبدأ الساعة السادسة في صبيحة يوم السبت، فيما لم تعلن الفصائل موقفها من الالتزام بوقف إطلاق النار".

من جهّته، أكّد مدير المرصد ​رامي عبد الرحمن​، في تصريح صحافي، أنّ "الطائرات الحربيّة غائبة عن السماء والغارات الجويّة قد توقّفت".