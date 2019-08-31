حكم قضائي ضد "إير كندا" بسبب انتهاك الحقوق اللغوية لزوجين ناطقين بالفرنسية

حُكم على شركة الطيران الكندية "إير كندا" بدفع 21 ألف دولار كندي (16 ألف دولار أميركي) لثنائي ناطق باللغة الفرنسية، على خلفيّة "انتهاك حقهما اللغوي" ومخالفة أحكام الدستور الكندي الّذي ينصّ على معاملة متساوية تجاه اللغتين الرسميتين في البلاد. كما أمرت المحكمة شركة الطيران الكندية الأكبر، بتقديم رسالة اعتذار رسميّة للثنائي.
وكان الزوجان ميشال وليندا تيبودو قد رفعا 22 دعوى في عام 2016، اشتَكيا فيها من طريقة كتابة بعض الكلمات في الطائرة بينها كلمة "مخرج" المدوّنة بالإنكليزية بأحرف كبيرة، فيما مرادفها الفرنسي مكتوب بخطّ صغير، ما اعتبراه إجحافًا تجاه الناطقين بالفرنسية في البلاد. واحتجّا أيضًا على كون كلمة "إرفع" على غطاء حزام الأمان داخل الطائرة، مكتوبة حصرًا بالإنكليزية.
وقد أيّدت المحكمة الفدرالية هذين الزوجين اللذين طالبا بتعويضات في ثمان من الدعاوى الّتي رفعاها.
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