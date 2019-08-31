مقتل 6 أشخاص وإصابة 43 إثر انفجار بمصنع للمواد الكيميائية بالهند

أفادت وكالة "آني" ان "انفجارا وقع في مصنع للمواد الكيميائية تبعه حريق كبير شب في المصنع في ولاية ماهراشترا، غربي ​الهند​ واسفر عن مقتل 6 أشخاص على الاقل واصابة 43 آخرين".

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