"طالبان" تهاجم قندوز بشمال أفغانستان تزامنا مع محادثات السلام مع أميركا

ذكرت وكالة "رويترز" أنّ "مسؤولين في ​الحكومة الأفغانية​ لفتوا إلى أنّ "مقاتلين من "​حركة طالبان​" هاجموا مدينة قندوز بشمال ​أفغانستان​"، في وقت تسعى فيه ​الولايات المتحدة الأميركية​ وأفغانستان في ​الدوحة​ إلى التوصّل لاتفاق يؤدّي إلى انسحاب آلاف العسكريين الأميركيين من أفغانستان مقابل ضمانات أمنيّة عدّة.

وأوضح المسؤولون أنّ "القتال لا يزال مستعرًا في قندوز، بعدما شنّت "طالبان" هجمات من اتجاهات عدّة، ممّا دفع القوات الأفغانية للتصدّي لها والدفع بتعزيزات لمنعها من السيطرة على أنحاء في المدينة. كما انقطعت ​الكهرباء​ ومعظم الخدمات الهاتفية في حين لاذ السكان بمنازلهم".

من جهته، أكّد المتحدث باسم شرطة قندوز سيد سرفار حسيني، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "حتّى الآن، قُتل 8 مقاتلين من "طالبان" في شرق وغرب قندوز، والقتال متواصل".