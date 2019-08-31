تحديد موعد محاكمة "العقل المدبر" لهجمات 11 سبتمبر

وقال العقيد شون كوهين من القوات الجوية الجمعة أن المحاكمة ستجرى في 11 يناير عام 2021، في "معسكر العدل" في قاعدة غوانتانامو العسكرية بكوبا.
وحدد القاضي ذلك التاريخ بهدف اختيار هيئة محلفين عسكرية.
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وقد جرى تضمين إعلان التاريخ في أمر جدولة محاكمة مؤلف من 10 صفحات أوضح أن المدعين أمامهم مهلة حتى أول أكتوبر للحصول على الوثائق والمواد اللازمة لفريق محامي الدفاع.
وسيحاكم خالد شيخ محمد الذي يحمل الجنسية الباكستانية مع أربعة آخرين متهمين في القضية عينها، علما أن جميعهم يواجهون عقوبة الإعدام في حال جرت إدانتهم بالتهم الموجهة لهم.
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