تحديد موعد محاكمة "العقل المدبر" لهجمات 11 سبتمبر

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab خالد شيخ محمد المهندس المفترض لهجمات 11 سبتمبر

وقال العقيد شون كوهين من القوات الجوية الجمعة أن المحاكمة ستجرى في 11 يناير عام 2021، في "معسكر العدل" في قاعدة غوانتانامو العسكرية بكوبا.

وحدد القاضي ذلك التاريخ بهدف اختيار هيئة محلفين عسكرية.

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وقد جرى تضمين إعلان التاريخ في أمر جدولة محاكمة مؤلف من 10 صفحات أوضح أن المدعين أمامهم مهلة حتى أول أكتوبر للحصول على الوثائق والمواد اللازمة لفريق محامي الدفاع.

وسيحاكم خالد شيخ محمد الذي يحمل الجنسية الباكستانية مع أربعة آخرين متهمين في القضية عينها، علما أن جميعهم يواجهون عقوبة الإعدام في حال جرت إدانتهم بالتهم الموجهة لهم.