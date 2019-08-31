"الكفن" ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أنهت الأجهزة الأمنية بسوهاج بالتنسيق مع لجنة المصالحات، اليوم السبت، الخصومة الثأرية بين عائلتي "نبوت" و"شحاتة" بساحل طهطا دائرة قسم شرطة طهطا.

شهد مراسم المصالحة التي أقيمت بدوار "آل مقلد" النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو مجلس النواب عن دائرة مركز طهطا، الشيخ محمد زكي رئيس لجنة المصالحات بسوهاج، العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وقدم والد المتهم القودة "الكفن" أمام الحضور لوالد المجني عليه وأقسما أن يكون صلحاً جدياً وناهياً للنزاع القائم بينهما.

تعود أحداث الواقعة لشهر أبريل من العام الجاري عندما نشبت مشاجرة بمنطقة ساحل طهطا دائرة قسم طهطا بسبب خلافات على ملكية سماعات "صب"، ما نتج عنه مقتل "أحمد.م" 17 عاماً طالب متأثراً بإصابته بجرحين نافذين بالصدر واتهم في مقتله "مينا.ع" 16 عاماً سائق "توكتوك".