جوجل تكشف عملية اختراق ضخمة استهدفت مستخدمي "آيفون" لسنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

اكتشف باحثون أمنيون في شركة جوجل الأمريكية عن ثغرة أمنية استهدفت مستخدمي هواتف "آيفون".

ووفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية اكتشفت الثغرة الأمنية من قبل باحثين في فريق البحث عن الأخطاء في جوجل المسمى "Project Zero"، والتي تتضمن 14 عيبًا أمنيًا منفصلًا تتوزع بين متصفح سفاري، والنواة، وصندوق الحماية، واستمرت لسنوات قبل أن يتم اكتشافها من قبل الفريق.

وأفاد الباحثون بأن مواقع إلكترونية تحتوي برمجيات خبيثة معدة لاختراق هواتف "آيفون"؛ إذ بمجرد زيارتها يتم اختراق هاتف المستخدم دون علمه، ويستطيع القراصنة الوصول لمعلومات وبيانات المستخدم، وتشمل الصور ورسائل iMessage وكذلك بيانات الموقع الجغرافي للمستخدم.

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ونشر فريق "Project Zero" تدوينة قائلة: "إن هذه المشكلة قد تكون واحدة من أكبر الهجمات على مستخدمي آيفون على الإطلاق".

ووفق ما ذكر موقع "Motherboard "، أن البرمجيات الخبيثة في الثغرة الأخيرة كانت قادرة على فلترة نظام حفظ كلمات المرور في "آيفون".

وبحسب "جوجل"، فإن من بين الأجهزة المتأثرة بعمليات الاختراق "آيفون 5 إس" و"آيفون إكس"، وتؤثر الثغرة على جميع أنظمة التشغيل ابتداءً من "آي أو إٍ 10" حتى "آي أو إس 12".

وأبلغت جوجل شركة "أبل" عن الثغرة في شهر فبراير الماضي، وطرحت الأخيرة العديد من التحديثات وإصدار نسخة النظام 12.1.4 في 7 فبراير لمعالجتها.