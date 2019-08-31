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محافظ الغربية يفتتح متحف آثار طنطا اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

يفتتح الدكتور خالد عناني وزير الآثار، واللواء هشام سعيد محافظ الغربية متحف آثار طنطا اليوم السبت، عقب تطويره، بعد إغلاقه لمدة 19 سنة .

ويضم متحف الآثار 5 آلاف قطعة أثرية مختلف العصور من القطع النادرة والعملات المختلفة للعديد من الأسر والتي ترجع إلى العصور الفرعونية والرومانية والعصر الإسلامي والقبطي.

ويتكون المتحف من 5 طوابق، الدور الأول يضم الاستقبال والمصعد، ولوحات تعريفية بالمتحف، والدور الثاني والثالث يضمان القطع الأثرية والتماثيل التي يتم عرضها للمواطنين والجمهور بداية من اليوم السبت، ويضم الدور الرابع قاعة مؤتمرات تسع 200 شخصًا، ويعقد بها المؤتمرات والندوات الثقافية، والدور الخامس للمكاتب ومكتب مدير عام المتحف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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