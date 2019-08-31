مصرع طفل سقط من الطابق الثاني أثناء عمله في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي طفل مصرعه، اليوم السبت، متأثراً بإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالأنف عقب سقوطه من الطابق الثاني أثناء عمله، نجار مسلح، بدائرة مركز البلينا، محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة البلينا بلاغاً من "فارس.ك" 38 عاماً مدرس ويقيم بناحية بني حميل دائرة المركز بوفاة نجل شقيقه "أحمد.م" 17 عاماً نجار مسلح نتيجة سقوطه من أعلى سلم الطابق الثاني حال عمله بإحدى العقارات المجاورة لسكنه بذات الناحية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وأفاد مفتش الصحة أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالأنف.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.