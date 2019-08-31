أمريكا: إعصار دوريان يشتد وينتقل إلى الفئة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن – (أ ش أ):

اشتدت قوة الإعصار دوريان ليصبح إعصارا من الفئة الرابعة على مقياس سافير-سمبسون الذي يضم خمس فئات، مع رياح تبلغ سرعتها حوالي 215 كيلومترا في الساعة، وفق ما أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وأشار المركز - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت - إلى أن الإعصار موجود فوق المحيط الأطلسي على بعد نحو 925 كيلومترا شرق مدينة ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا وعلى بعد 645 كلم شرق جزر البهاما.

ويعكف سكان ولاية فلوريدا الأمريكية على تخزين الطعام والماء وتحصين منازلهم استعدادا لمواجهة الإعصار دوريان، في حين يتهيأ آخرون لإخلاء منازلهم، إذ يخشى خبراء الأرصاد أن تجتاح رياح قوية وأمواج عالية وأمطار غزيرة أجزاء من الولاية لفترة طويلة.

وأصدر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إعلان طوارئ لجميع مقاطعات الولاية الـ67، ودعا ملايين السكان إلى الاستعداد للعاصفة التي قال إنها يمكن أن تتحول إلى "حدث كبير".

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وأضاف "نتوقع كمية كبيرة من الفيضانات ... وندعو جميع سكان فلوريدا إلى تخزين طعام وأدوية وماء تكفي لمدة سبعة أيام".

غير أنه قال إن السلطات المحلية لم تأمر بعد بإخلاء مناطق، إلى أن تتضح لدى الراصدين الجويين الصورة النهائية للمناطق التي سيمر بها الإعصار.

وأضاف "إذا كنت في منطقة إخلاء وصدر أمر بذلك، الرجاء تنفيذه".

وقال الحرس الوطني في فلوريدا إنه وضع نحو ألفين من عناصره في حالة تأهب كما سيضع ألفين آخرين اليوم السبت.

ويتحرك الإعصار باتجاه شمالي غربي بسرعة 17 كيلومترا في الساعة، ويتوقع أن يضرب منطقة ما على ساحل فلوريدا في وقت متأخر من بعد غد الإثنين وصباح الثلاثاء، بحسب المركز.