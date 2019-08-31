أعلنت دمشق موافقتها على وقف لإطلاق النار في في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمالي سوريا، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".
ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري سوري الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من صباح اليوم السبت 31 أغسطس مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق من "الإرهابيين".
وقد أعلن المركز الروسي للمصالحة في قاعدة حميميم في وقت سابق وقف إطلاقالنار من جانب واحد في إدلب اعتبارا من يوم السبت.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن عن قلق الولايات المتحدة من الهجمات على محافظة إدلب مؤكدا ضرورة المضي في "عملية سياسية" لإنهاء النزاع في سوريا.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن بومبيو أكد خلال لقائهبيدرسن "دعم الإدارة الأميركية القوي لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الأعمال القتالية العسكرية الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وأعرب بومبيو عن "القلق إزاء الآثار الرهيبة للهجمات التي يشنها الجيش السوري وحلفاؤه على" المدنيين وعمال الإغاثة والبنية التحتية في إدلب"، مؤكدا "الحاجة إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار".
كما أكد بومبيو وبيدرسن أن "العنف المستمر يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الأليم ويجب أن يتوقف فورا إذا أريد للعملية السياسية أن تمضي قدما".
وشدد وزير الخارجية الأميركي "على ضرورة اتخاذ خطوات جديدة في العملية السياسية لحل النزاع" في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر دمشق تعلن موافقتها على وقف إطلاق النار في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.