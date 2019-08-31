عمار الحكيم: العراق ليس مخزناً للسلاح

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قال عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة العراقي، الجمعة، إن العراق ليس مخزناً للسلاح، داعياً إلى الحفاظ على الدولة العراقية وعدم السماح لأي انتهاك من شأنه المساس بالدولة.

وأعلن الحكيم عن تشكيله جبهة المعارضة الوطنية، التى ستتولى الإعلان عن أول حكومة ظل في البلاد، مؤكداً أنها ستقوم بتصحيح المسار وفق مصالح الشعب العراقي.

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، قال إن بلاده لن تتحول إلى ساحة لتصفيات صراعات الآخرين، مضيفاً أن الرئاسات الثلاث والقوى الأساسية تؤكد أن مرجعية الدولة هي الأساس وسيادة القانون.

حديث صالح جاء خلال زيارته لمقر قوات مكافحة الإرهاب في بغداد، فيما تصر الميليشيات المدعومة من إيران على التمرد على قرارات الدولة.

صالح كان أكد مسبقاً على رفض سياسة المحاور وتصفية الحسابات، والنأي بالعراق عن أن يكون منطلقاً للاعتداء على أي من دول الجوار والمنطقة.

Advertisements

شهد العراق خلال الأيام الماضية حالة جدل واسعة، بعد استهداف عدة مواقع تابعة لميليشيات الحشد الشعبي، بحسب تقارير عدة، وبحسب ما ألمح إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه قبل يومين، أن إسرائيل تقف خلفها بداعي ولاء مثل تلك الميليشيات لإيران سواء في العراق أو سوريا وحتى لبنان.

كما تم استهداف قادة في ميليشيا الحشد الشعبي قرب الحدود العراقية السورية تحديداً في منطقة القائم، كانوا في سيارتين تقلهم، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح بليغة.

المصدر: – قناة العربية