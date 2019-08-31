منظمة الهجرة تعيد 148 مهاجراً نيجيريا من ليبيا لبلادهم

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أُعيد 148 مهاجراً نيجيرياً، مساء الخميس، إلى بلادهم عبر طائرة من ليبيا، حيث كانوا محتجزين داخل مراكز اعتقال، بحسب ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة.
وقالت المنظّمة في نيامي: “استقبلت المنظمة الدولية للهجرة مساء أمس (الخميس) وساعدت 148 مهاجراً نيجيرياً وصلوا على متن طائرة مستأجرة من ليبيا”. ومن بين هؤلاء المهاجرين هناك “4 كانوا موجودين” في مركز احتجاز تعرّض “للقصف في 2 يوليو بالقرب من طرابلس”، بحسب ما أوضحت المنظمة على “فيسبوك”.
وتمت مساعدة هؤلاء المهاجرين لدى وصولهم إلى مطار نيامي من قبل فريق من المنظمة الدولية للهجرة سينقلهم إلى قراهم.
وبذلك، يرتفع إلى ألف عدد النيجريين الذين أُعيدوا إلى بلادهم منذ يناير على متن طائرات، بعدما كانوا محتجزين في مراكز اعتقال في ليبيا، استناداً إلى أرقام المنظمة الدولية للهجرة.
المصدر: نيامي – فرانس برس
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