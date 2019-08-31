بومبيو يكشف صحة اتجاه ناقلة النفط الايرانية الى بيروت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم السبت، أنه ما كان يجب على بريطانيا أن تثق بتعهدات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وأوضح بومبيو عبر “تويتر” أن واشنطن لديها معلومات مؤكدة تفيد بأن الناقلة الإيرانية أدريان داريا اتجهت إلى سوريا.

وقال، “لدينا معلومات ذات مصداقية تفيد بأن الناقلة اتجهت إلى طرطوس في سوريا. آمل أن تغير مسارها”. أضاف “من الخطأ الجسيم الثقة بظريف”، مشيرا إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي أكد لبريطانيا أن الناقلة لن تبحر إلى سوريا.

ووضعت وزارة الخزانة الأميركية أمس الجمعة ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا على قائمتها السوداء وفرضت عقوبات على ربانها. وأشار الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان أمس، أن ناقلة النفط ستتوجه الى بيروت.

Advertisements

المصدر سكاي نيوز عربية