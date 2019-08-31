كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطبيق المراسلة "تيليجرام" يحمي هوية متظاهري هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقًا لما ذكره شخص لديه معرفة مباشرة، سوف يسمح تيليجرام، وهو تطبيق مراسلة مشفر شهير، للمستخدمين بإخفاء أرقام هواتفهم لحماية متظاهري هونغ كونغ من المراقبة من قبل السلطات.

كما سيسمح التحديث الذي تم إصداره لـ تيليجرام خلال الأيام القليلة المقبلة للمتظاهرين بمنع سلطات البر الرئيسي الصيني وهونج كونج من اكتشاف هوياتهم في دردشات المجموعة الكبيرة للتطبيق.

وقال مكتب الأمن في هونج كونج لرويترز إنه "يتصرف بمسؤولية للتعامل مع الوقت العصيب الحالي بهدف استعادة النظام العام".

كما رفض التعليق حول ما إذا كان قد حاول التعرف على المتظاهرين باستخدام تطبيق تيليجرام.

ولم تستجب وزارة الخارجية الصينية، وإدارة الفضاء الإلكتروني الصيني (CAC) ومكتب شؤون هونج كونج وماكاو على الفور لطلب التعليق خارج ساعات العمل.

كما قال تقرير متعمق نشرته رويترز في وقت سابق من هذا الشهر إن المحتجين يستخدمون تطبيقات مشفرة مثل تيليجرام للتعبئة بسرعة عبر عدة محادثات جماعية مع خطر أقل في تسلل الشرطة.

وتستخدم هذه المجموعات لنشر كل شيء بدءًا من الأخبار المتعلقة بالاحتجاجات القادمة ونصائح حول إلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها الشرطة على هويات الشرطة السرية المشتبه بها ورموز الوصول إلى المباني في هونغ كونغ حيث يمكن للمتظاهرين الاختباء.

كما يعرب بعض المحتجين عن قلقهم من أن السلطات قد تستخدم اعتماد الحركة على تيليجرام لمراقبة واعتقال المنظمين، غالبًا ما تكون مجموعات دردشة تيليجرام المستخدمة لتنظيم الاحتجاجات العامة في متناول أي شخص والمشاركين يستخدمون أسماء مستعارة.

كما يتيح تيليجرام للمستخدمين البحث عن مستخدمين آخرين عن طريق تحميل أرقام الهواتف.

وقالت المجموعة إن هذه الوظيفة تتيح لمستخدم جديد أن يتعلم بسرعة ما إذا كان الأشخاص الموجودون في دفتر عناوين الهاتف يستخدمون التطبيق بالفعل.

Advertisements

كما يقول بعض المتظاهرين إنهم يعتقدون أن مسؤولي الأمن من الصين أو هونج كونج استغلوا هذه الوظيفة من خلال تحميل كميات كبيرة من أرقام الهواتف. لم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا قد حدث.

ويطابق التطبيق تلقائيًا أرقام الهواتف بأسماء المستخدمين في المجموعة. بعد ذلك، تحتاج السلطات فقط إلى طلب أصحاب أرقام الهواتف من خدمة الاتصالات المحلية لمعرفة الهويات الحقيقية للمستخدمين.

وكشف الشخص الذي لديه معرفة مباشرة بالوضع أن تيليجرام اكتشفت أدلة على أن هونج كونج أو سلطات البر الرئيسي الصيني ربما تكون قد حملت أرقامًا لتحديد المتظاهرين، لكن من غير الواضح ما إذا كانت السلطات قد استخدمت هذا التكتيك بنجاح لتحديد مكان المتظاهرين.

وقالت مجموعة من مهندسي هونغ كونغ الذين نشروا نتائجهم في منتدى عبر الإنترنت في وقت سابق من هذا الشهر إن ميزة في تصميم تيليجرام ربما سمحت لسلطات البر الرئيسي أو سلطات هونغ كونغ بالتعرف على الهويات الحقيقية للمستخدمين.

ويتيح الإصلاح الذي يعمل عليه تيليجرام للمستخدمين تعطيل المطابقة حسب رقم الهاتف.

وقال المصدر إن هذا الخيار يمثل توازنا بين جعل من السهل على المستخدمين العثور على جهات اتصالهم واحتياجات الخصوصية لأولئك الذين يعتمدون على التطبيق للحماية من عملاء أمن الدولة.

ولكن المصدر قال إن تبني إعداد الأمان الاختياري على نطاق واسع سيجعل التطبيق أكثر صعوبة بالنسبة للغالبية العظمى من المستهلكين البالغ عددهم أكثر من 200 مليون، والذين يعتمدون على تحميل جهات اتصال الهاتف للتعرف على الأصدقاء وأفراد الأسرة على التطبيق.

كما قال الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام بافيل دوروف في يونيو إن خدمة المراسلة تعرضت لهجوم سيبراني "بحجم الدولة" وأشار إلى الصين كبلدها الأصلي المحتمل.

ولم يقدم مزيدًا من التفاصيل، لكنه قال إن الهجوم تزامن مع احتجاجات في هونغ كونغ، لم ترد إدارة الفضاء الإلكتروني الصيني (CAC) على طلب بالفاكس للتعليق في ذلك الوقت.

وتأتي هذه الخطوة من جانب تيليجرام في الوقت الذي اعتقلت فيه شرطة هونغ كونغ عددًا من الناشطين البارزين وثلاثة مشرعين يوم الجمعة، تم اعتقال حوالي 900 شخص منذ بدء المظاهرات قبل ثلاثة أشهر.

