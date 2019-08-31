كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشرعون الكوريون الجنوبيون يزورون الجزر المتنازع عليها مع اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زارت مجموعة من المشرعين الكوريين الجنوبيين الجزر المتنازع عليها مع اليابان مما أثار احتجاج وزارة الخارجية اليابانية مع تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين.

وسافر ستة من المشرعين الكوريين اليوم السبت إلى الجزر، المعروفة باسم دوكدو في كوريا وتاكيشيما في اليابان، جزئيًا للاحتجاج على القيود اليابانية على شحنات المكونات الأساسية لصنع رقائق الهواتف الذكية، وهي أكبر صادرات كوريا الجنوبية.

وقال سول هون نائبة الحزب الديمقراطي الحاكم: "بصرف النظر عن جهود حكومة كوريا الجنوبية، لم تسقط اليابان كوريا الجنوبية فقط من" القائمة البيضاء "، بل إنها تطالب دوكدو كجزء من أراضيها، مما يؤدي إلى تدهور العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان".

وقدمت وزارة الخارجية اليابانية احتجاجًا شديد اللهجة على الزيارة، وقالت الوزارة في بيانها أن المشرعين الكوريين تجاهلوا طلب اليابان السابق بإلغاء الخطة ووصفوا الزيارة بأنها "مؤسفة للغاية".

وصرحت الوزارة: "أن الجزر هي أراضي اليابان المتأصلة من حيث التاريخ والقانون الدولي.

جدير بالذكر أن العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان في أدنى مستوياتها منذ سنوات بعد خلاف حول تعويض العمال الجبريين أثناء الحرب أثناء احتلال اليابان لكوريا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتوترت العلاقات أكثر عندما أزالت اليابان كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" من البلدان ذات وضع تصدير سريع المسار، وكوريا تلتها بإلغاء اتفاقية تبادل الاستخبارات العسكرية مع اليابان.

