كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج: من المتوقع إعادة تنظيم الاحتجاجات رغم حظر الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المتوقع أن يتجمع المحتجون في وسط مدينة هونج كونج اليوم السبت في أحدث سلسلة من المظاهرات المناهضة للحكومة التي أغرقت المدينة التي حكمها الصين في أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.

كما منعت الشرطة خططا لعرض جماعي للقوة بمناسبة الذكرى الخامسة لقرار الصين بالحد من الإصلاحات الديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة، التي عادت إلى الصين في عام 1997.

وألغت الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، وهي الجهة المنظمة للاحتجاجات الجماهيرية السابقة، مظاهرة السبت بعد رفضها الحصول على إذن، لكن عدم وجود تصريح لم يمنع المتظاهرين في الماضي.

كما صرح مسؤول كبير في الشرطة يتمتع بخبرة كقائد ميداني خلال المواجهات الأخيرة في مؤتمر صحفي "على الرغم من أن المنظمين قالوا إنهم سيلغون الحدث، فإننا نتوقع أن يخرج الأشخاص".

و أضاف "إذا خرجوا فسنرى كيف يتصرفون. إذا فعلوا ذلك بطريقة سلمية، فستقوم الشرطة بعمل متناسب لمنع المواجهة الكبرى. إذا استمروا في استخدام العنف، يتعين على الشرطة اتخاذ إجراءات متناسبة لوقف العنف ".

وقال مترو الأنفاق "MTR" أن إحدى المحطات التي تقع على الجانب الغربي من موقع الاحتجاج ستعلق العمليات في فترة ما بعد الظهر بسبب "الأنشطة العامة" المحتملة، وأنه من الممكن اتخاذ المزيد من الإجراءات.

كما ألقت شرطة هونج كونج القبض على عدد من الناشطين البارزين المؤيدين للديمقراطية يوم الجمعة، سعيا لكبح جماح الحركة التي بدأت مع الغضب من التشريع المخطط الذي يسمح بتسليم المجرمين إلى البر الرئيسي للصين وتوسيع نطاقه ليشمل دعوات للديمقراطية.

كما تم إعتقال جوشوا وونغ، الذي كان أحد قادة حركة "المظلة" المؤيدة للديمقراطية قبل خمس سنوات، منذ تصاعد الاحتجاجات في منتصف يونيو بسبب مخاوف من أن الصين تضغط على حريات هونغ كونغ.

وتم اتهامه بالتحريض والمشاركة في جمعية غير مصرح بها خارج مقر الشرطة في 21 يونيو.

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ولم يكن وونغ ذو النظارة، الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا عندما أصبح وجهًا لحركة العصيان المدني التي يقودها الطلاب في عام 2014 والتي أغلقت الطرق الرئيسية لمدة 79 يومًا، شخصية بارزة في الاحتجاجات الأخيرة، التي ليس لها قادة معروفون.

وتنفي الصين تهمة التدخل في هونج كونج التي تقول إنها شأن داخلي. وقد شجب الاحتجاجات وحذر من الأضرار التي لحقت الاقتصاد.

كما اتهمت بكين القوى الأجنبية، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، بإثارة المظاهرات وحذرت من التدخل الأجنبي.

وحثت المتحدثة باسم الامم المتحدة لحقوق الانسان رافينا شمداسانى على ان تكون الاحتجاجات سلمية وان هونج كونج تضمن الحق فى التجمع السلمى.

وقالت في جنيف "ندعو إلى ضبط النفس من جميع الأطراف".

كما كانت هناك اشتباكات متكررة بين المتظاهرين والشرطة، الذين أطلقوا في كثير من الأحيان الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق الحشود، وسط اتهامات بالقوة المفرطة.

وقال ضابط الشرطة: "يعتقد الكثير من الناس من الخارج أن الشرطة هي التي تصعد (العنف) أولًا". "هذا ليس صحيحا."

ومع وجود المحتجين والسلطات في مأزق، وهونج كونج تواجه الركود الأول منذ عقد، تزايدت التكهنات بأن حكومة المدينة قد تفرض قوانين الطوارئ، مما يعطيها سلطات إضافية على الاعتقالات والرقابة وحظر التجول.

