كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دبلوماسي كوري شمالي: آمال المحادثات بين كوريا الشمالية وواشنطن تتلاشي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد دبلوماسي كوري شمالي كبير اليوم السبت وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو بسبب تعليقاته التي وصفت سلوك كوريا الشمالية بأنه "مارق" وقال إن آمال بيونج يانج في إجراء محادثات مع واشنطن تلاشت.

في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية، قال النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي إن تصريحات بومبو "الطائشة" زادت من عداء الشعب الكوري الشمالي تجاه الأمريكيين وجعلت من الصعب استئناف المفاوضات النووية على مستوى العمل بين البلدين.

وأضاف تشوي "توقعاتنا للحوار مع الولايات المتحدة تختفي تدريجيا وتضغط علينا لإعادة النظر في جميع التدابير التي اتخذناها حتى الآن.. نحن مهتمون للغاية بخلفية التصريحات الطائشة لكبير الدبلوماسيين الأمريكيين وسنراقب الحسابات التي لديه. من الأفضل ألا تضع الولايات المتحدة صبرنا على المحك بمثل هذه التصريحات التي تثير غضبنا إذا لم تكن تريد الأسف المرير بعد ذلك ".

وقد قال بومبيو في حديثه في إنديانا يوم الثلاثاء إن إدارة ترامب أدركت أنه "لا يمكن تجاهل سلوك كوريا الشمالية الشرير" في الوقت الذي تصف فيه نهجها في السياسة الخارجية.

وتابع "كونك امريكيا - يعني قول الحقيقة بشأن التحديات التي نواجهها.. انظروا، هذه الإدارة لم تتظاهر بأن جمهورية إيران الإسلامية كانت جهة فاعلة مسؤولة في الشرق الأوسط. لقد وصفنا سلوك الصين السيئ في التجارة والأمن القومي. لقد أدركنا أن سلوك كوريا الشمالية الشرير لا يمكن تجاهله ".

كانت المفاوضات النووية متوقفة منذ قمة فبراير بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في فيتنام، بعد أن رفض الجانب الأمريكي مطالب كوريا الشمالية بتخفيف العقوبات على نطاق واسع مقابل الاستسلام الجزئي لقدراتها النووية.

وقد طالبت كوريا الشمالية واشنطن مرارًا وتكرارًا منذ انهيار هانوي بإزالة بومبيو من المفاوضات النووية، متهمة إياه بالمحافظة على موقف متشدد من العقوبات وتشويه تصريحات بيونج يانج، مع تجنب النقد المباشر لترامب.

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التقى ترامب وكيم مرة أخرى على الحدود بين الكوريتين في يونيو واتفقا على استئناف المحادثات على مستوى العمل، ولكن لم يكن هناك اجتماع معروف بين البلدين منذ ذلك الحين. أجرى الشمال في الأسابيع الأخيرة سلسلة من اختبارات الصواريخ الباليستية قصيرة المدى فيما اعتبر محاولة لزيادة الضغط على واشنطن وسيول بسبب الدبلوماسية النووية البطيئة.

وفي وقت سابق، قالت كوريا الشمالية إن زعيمها كيم يونغ أون أشرف على تجربة أخرى لإطلاق نظام جديد لإطلاق الصواريخ المتعددة يمكن أن يعزز قدرة البلاد على ضرب أهداف في كوريا الجنوبية والقواعد العسكرية الأميركية هناك.

وجاء تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية لبيونغ يانغ بعد يوم واحد من إعلان الجيش الكوري الجنوبي أنه اقتفى أثر إطلاق كوريا الشمالية لقذائف مرتين في البحر قبالة سواحلها الشرقية في جولتها الثالثة من اختبارات الأسلحة خلال ما يزيد قليلًا عن أسبوع.

ولم يتضمن التقرير أي إشارة مباشرة إلى الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية.

وكان الرئيس الأميركي قلل من أهمية عمليات الإطلاق التي تنفذها كوريا الشمالية في رده على سؤال عنها في البيت الأبيض بعد فترة وجيزة من ورود تقارير عنها. وقال للصحافيين إنه لا يشعر بالقلق لأنها قصيرة المدى "اعتيادية جدا".

وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أن "إطلاق هذه الصواريخ لا يخل بالتعهد الذي قطعه كيم يونغ أون للرئيس بخصوص الصواريخ الباليستية العابرة للقارات".

وأضاف "لكن يتعين طرح السؤال عن متى ستبدأ الدبلوماسية الحقيقية، متى تبدأ مباحثات نزع السلاح النووي على مستوى فرق العمل".

