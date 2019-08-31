كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 24 شخصا جراء غرق حافلة شمال غرب باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الباكستانية انه سقطت حافلة من طريق جبلي في نهر مما أسفر عن مقتل 24 راكبا على الأقل وإصابة اثنين في شمال غرب البلاد.

وقال الضابط رجا عبد الصبور إن جميع من كانوا على متن الحافلة كانوا افراد من عائلة واحدة بمنطقة كوهستان العليا في مقاطعة خيبر باختونخوا.

كانوا في طريقهم للمنزل بعد حضور حفل زفاف عندما وقع الحادث يوم الجمعة في منطقة كانديان.

يقول صبور إن الشرطة والمتطوعين واجهوا صعوبات في جهود الإنقاذ والبحث في التضاريس الجبلية النائية بسبب عدم توفر المعدات والموارد اللازمة.

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تقع حوادث الطرق في باكستان حيث يتجاهل سائقو السيارات إلى حد كبير قواعد المرور ومعايير السلامة على الطرق المدمرة، خاصة في المناطق الجبلية في الشمال.

ففي وقت سابق، اعلنت الشرطة الباكستانية إن تسعة أشخاص غرقوا عندما سقطت سيارة قبالة طريق جبلي في نهر شمال غرب البلاد. وقد صرح الضابط حفيظ الرحمن، إن الحافلة كانت تقل أكثر من عشرين شخصًا إلى منطقة جادر يوم الأحد، عندما سقطت من الطريق في مقاطعة خيبر باختونخوا، مضيفا ان حالة الطريق هي السبب في الحادث.

وقالت الشرطة انه تم انقاذ سبعة اشخاص من النهر، ولا تزال الجهود جارية لاستعادة الجثث. في باكستان، غالبًا ما تسببت ظروف الطرق السيئة وتجاهل قواعد المرور والجهل بمعايير السلامة في وقوع مثل هذه الحوادث المميتة.

