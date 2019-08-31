كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طالبان" تشن "هجومًا كبيرًا" على مدينة قندوز الأفغانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم السبت إن حركة طالبان شنت هجومًا جديدًا على واحدة من أكبر مدن أفغانستان، قندوز، في الوقت الذي واصلت فيه جماعة المتمردين مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء أطول حرب أمريكية.

يسيطر المتشددون، الذين طالبوا جميع القوات الأجنبية بمغادرة البلاد، الآن على ما يقرب من نصف البلاد وهم في أقوى حالاتهم منذ هزيمتهم في عام 2001 من خلال الغزو الذي قادته الولايات المتحدة. لا يزال هناك حوالي 20.000 من قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو في أفغانستان بعد إنهاء دورهم القتالي رسميًا في عام 2014. ويواصلون تدريب ودعم القوات الأفغانية التي تقاتل حركة طالبان وفرع محلي لجماعة الدولة الإسلامية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، صديق صديقي، إن قوات الأمن الأفغانية صدت الهجوم في بعض أجزاء المدينة، وهي مفترق طرق استراتيجي يسهل الوصول إلى معظم شمال أفغانستان وكذلك العاصمة كابول التي تبعد حوالي 200 ميل (335 كيلومترًا).

وغرد صديقي على تويتر "كالعادة اتخذت طالبان مواقع في المناطق المدنية."

وصرح عضو مجلس المحافظة غلام رباني رباني لوكالة أسوشيتيد برس إن طالبان كانت تسيطر على مستشفى المدينة وأصيب افراد من كلا الجانبين في القتال المستمر بجروح، لكن لم يستطع إعطاء رقم دقيق.

وأوضح سيد سرور الحسيني، المتحدث باسم قائد شرطة المقاطعة، إن طالبان شنت "الهجوم الضخم" من عدة نقاط مختلفة في جميع أنحاء المدينة خلال الليل.

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وتابع قائلا "يمكنني أن أؤكد أنه تدور معارك عنيفة بالأسلحة حول المدينة، لكن طالبان لم تكن قادرة على تجاوز أي نقطة تفتيش أمنية"، مشيرا الي ان التعزيزات وصلت إلى المدينة وكانت القوات الجوية الأفغانية تدعم القوات البرية.

ووصف المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في موقع على تويتر أن الهجوم الأخير "واسع النطاق".

استمرت طالبان في شن هجمات دامية على المدنيين وقوات الأمن حتى أثناء اجتماع قادتهم بمبعوث سلام أمريكي في قطر للتفاوض على إنهاء حرب دامت 18 عامًا تقريبًا. وكان من المتوقع أن تستمر المحادثات اليوم السبت. أشار كلا الجانبين في الأيام الأخيرة إلى أنهما قريبان من الصفقة.

تسعى الولايات المتحدة من جانبها للحصول على ضمانات من طالبان بأن أفغانستان لن تعد منصة إطلاق للهجمات الإرهابية مثل هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة من قبل تنظيم القاعدة. كانت حكومة طالبان تؤوي زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

يشعر العديد من الأفغان بالقلق من أن الرحيل المفاجئ للقوات الأجنبية سيجعل القوات الأفغانية عرضة للخطر ويزيد من قوة طالبان، الذين يصورون بالفعل الانسحاب الأمريكي على أنه انتصارهم.

استولت طالبان على قندوز، في قلب منطقة زراعية كبيرة بالقرب من طاجيكستان، لمدة أسبوعين تقريبًا في عام 2015 قبل أن تنسحب في مواجهة هجوم أفغاني مدعوم من الناتو. اندفع المتمردون إلى وسط المدينة بعد ذلك بعام، ورفعوا علمهم لفترة وجيزة قبل طردهم تدريجيًا مرة أخرى.

