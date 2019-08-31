بعد الفاجعة..سكان دوار “تيزيرت” يعانون العطش-التفاصيل

يعاني سكان دوار “تيزيرت” إقليم تارودانت، من هول الصدمة، بسبب الفاجعة التي ألمت بهم، قبل يومين، بعد مداهمة سيول جارفة ناجمة عن أمطار طوفانية اجتاحت المنطقة، فريق كرة قدم، أدت إلى مصرع 8 أشخاص لحد الساعة.

وحسب ما عاينه موقع “اليوم 24″، فإنه ومنذ الحادث المفجع، يعاني السكان دوار “تيزيرت” من انقطاع الماء الصالح للشرب عنهم؛ فمصدر الماء الوحيد لسكان هو ينبوع مائي، إلا أنه لم يعد يمدهم بالماء بسبب الأمطار الطوفانية.

ويشتكي، سكان دوار “تيزيرت” من انقطاع الماء والعطش، لاسيما وأن السلطات اكتفت بتوفير خزان ماء لا يلبي حاجيتهم.

وكانت السلطات المحلية لإقليم تارودانت، أعلنت عن وفاة 7 أشخاص بسبب الأمطار التي عرفها الإقليم مساء أول أمس الأربعاء، والتي أدت إلى حدوث فيضانات بدوار تيزرت، جماعة إيمي نتيارت دائرة إيغرن.

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وأوضحت السلطات المحلية أن الأبحاث جارية من قبل السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية وساكنة الجماعة عن مفقودين محتملين، كما أكدت أن الأشخاص السبعة الذين لقوا مصرعهم هم شاب (17 سنة) و6 مسنين كانوا يتابعون مقابلة في كرة القدم، بين فريق ينتمي إلى الدوار وفريق دوار مجاور في إطار دوري محلي، لدواوير الجماعة.

واستنفر الحادث ساكنة المنطقة التي هرعت الى جنبات الملعب، بينما أظهرت مقاطع فيديو لحظة سقوط جزء من الملعب وجرف عدد من الشباب، وسط صرخات الأهالي وصيحاتهم، في انتظار قدوم السلطات المحلية وفرق الإنقاذ.