مسؤول إيراني: القمر الصناعي سليم رغم فشل إطلاقه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، اليوم السبت، في تغريدة على "تويتر" إن القمر الصناعي، الذي حاولت طهران إطلاقه أمس، سليم رغم فشل عملية الإطلاق.

ونشر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، على "تويتر" صورة لما بدا أنه موقع لعملية إطلاق فاشلة لقمر صناعي إيراني، مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كان ذلك قد كشف أسرار عمليات المراقبة والاستطلاع الأميركية.

وقال الوزير الإيراني في تغريدة مصحوبة بصورة يظهر فيها هو والقمر الصناعي "أنا وناهد1 الآن. صباح الخير يا دونالد ترامب". وقال مسؤول ايراني ان الصاروخ انفجر على منصة الإطلاق، أول من أمس الخميس. وأفاد مسؤول أميركي أيضا بأن إيران فشلت في إطلاق قمر صناعي.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت إيران من إطلاق صواريخ، وذلك خشية أن تمكن التكنولوجيا، المستخدمة في وضع الأقمار الصناعية في المدار، طهران من تطوير قدرات صواريخ باليستية تستخدم في إطلاق رؤوس حربية نووية. وتنفي طهران الاتهام الأميركي بأن تلك الأنشطة ستار لتطوير صواريخ باليستية.

وأثار نشر ترامب صورة، لما بدا أنه موقع لعملية إطلاق فاشلة لقمر صناعي إيراني، تساؤلات بشأن ما إذا كان ذلك قد كشف أسرار عمليات المراقبة والاستطلاع الأميركية. وأظهرت الصورة غير الملونة موقع الإطلاق في مركز للفضاء بشمال إيران بما في ذلك برج خدمات وقاذفة متنقلة وقد تعرضا للتدمير.

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وأشار ترامب في تغريدته إلى الموقع المحدد لمكان الاطلاق، قائلا إن الولايات المتحدة ليست ضالعة في "الحادث المأساوي أثناء الاستعدادات النهائية لإطلاق الصاروخ ’سفير’ في موقع الاطلاق رقم واحد في سمنان بإيران".

وفي حديثه للصحافيين في البيت الأبيض، في وقت لاحق أمس، دافع ترامب عن نشره للصورة، وكرر القول إن الولايات المتحدة ليس لها علاقة بهذا الحادث. وقال ترامب إنه "كانت لدينا صورة. قمت بنشرها وهو ما لدي الحق المطلق في القيام به"، مضيفا أن الإيرانيين "كانوا سيطلقون صاروخا كبيرا ولم تسر الأمور بشكل جيد. لا علاقة لنا بذلك. أطيب التمنيات لإيران، وأتمنى لها التوفيق في تحديد ما حدث في الموقع رقم واحد".

إلا أن باتريك إدينجتون، وهو محلل سابق لصور الأقمار الصناعية بوكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)، قال إن الصورة التي بثها ترامب هي فيما يبدو صورة سرية التقطها قمر تجسس أميركي.

وأضاف أنه "إذا نشر الرئيس ببساطة على تويتر صورة (حصل عليها) من إفادة سرية وجرى التقاطها عبر أكثر قدراتنا تقدما في مجال الاستطلاع، فإن هذه من دون شك أخبار سارة لخصومنا. وفي حين يحظى (ترامب) بسلطة رفع السرية عن أي وثيقة اتحادية، فإن تويتر ليس وسيلة شرعية.. للقيام بذلك".

وأبلغ مسؤول دفاعي أميركي شبكة CNBC بأن الصورة التي بدت أنها لقطة من نسخة مادية لصورة القمر الصناعي تم تضمينها في تقرير مخابرات، أمس. ولم تعلق وزارة الدفاع (البنتاغون) بعد على المسألة.