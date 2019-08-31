الياسري يوجه قائد الاتحادية بنقل ذوي شهداء القيادة لاماكن قريبة من سكنهم

أصدر وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، أمرا إلى قائد قوات الشرطة الاتحادية بنقل ذوي شهداء القيادة من الدرجة الاولى من منتسبي وزارة الداخلية إلى أماكن قريبة من محل سكناهم وكلا حسب محافظته. وقال الناطق باسم الوزارة سعد معن في بيان تلقت السومرية نميوز نسخة منه، إن "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري أصدر أمرا إلى قائد قوات الشرطة الاتحادية بنقل ذوي شهداء القيادة من الدرجة الاولى من منتسبي وزارة الداخلية إلى أماكن قريبة من محل سكناهم وكلا حسب محافظته".



وأضاف معن، أن "قائد الاتحادية نفذ على الفور أمر الوزير وباشر بإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالنقل"، مبينا أن "الامر يأتي في إطار سياسة الوزير القائمة على الاهتمام بعوائل شهداء الوزارة والفئات المضحية تثمينا لدماء أبنائهم وتخليدا لذكرى شهداء الداخلية الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل امن واستقرار ورفعة العراق وشعبه".

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