اسعار النفط تتراجع 6% خلال آب بسبب الحرب التجارية وضعف النمو

وتستمر المخاوف التجارية والقلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الخام في التأثير سلباً على معنويات المستثمرين في سوق النفط.

وتعرض الخام إلى ضغوط قوية اليوم لتتجاوز خسائره 3 بالمائة على خلفية اقتراب إعصار دوريان من ولاية فلوريدا الأمريكية وهو الأمر الذي من شأنه التأثير سلباً كذلك على الخام.



وكانت أسعار النفط استفادت بالأمس من إشارات التفاؤل، حيث أوضحت الصين أن هناك إمكانية لانعقاد اجتماع تجاري مع الولايات المتحدة في الشهر المقبل.

وضغطت التوترات التجارية على أسعار الخام خلال الشهر الحالي، حيث أن تأزم الموقف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم يثير مخاوف المستثمرين حول تباطؤ الطلب العالمي على النفط وبالتالي هبوط الأسعار.

واغلق سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم تشرين الاول على انخفاض بنحو 2.33 بالمائة إلى 59.08 دولار للبرميل بعد أن سجل 61 دولاراً في وقت سابق من التعاملات.



فيما اغلق الخام الامريكي على انخفاض ايضا بلغ 2.73 بالمائة ليصل سعر الخام 55.16 دولار.

من جانب أخر خفض بنك مورجان ستانلي توقعاته لأسعار النفط خلال العام الجاري، مع ضعف التوقعات الاقتصادية وتراجع الطلب وزيادة النفط الصخري الأمريكي والذي يعوض جهود أوبك لدعم السوق.

وانخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 20 بالمائة تقريبًا من أعلى مستوياتها في 2019 التي سجلتها في نيسان الماضي مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والذي يُلحق الضرر بالاقتصاد العالمي وبالتالي الطلب على النفط.