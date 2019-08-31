- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، السبت، عن المباشرة بفتح شارع مهم وحيوي وسط العاصمة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الامانة وبالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء تمت المباشرة صباح اليوم برفع الكتل الكونكريتية عن شارع 2 ضمن منطقة باب المعظم المحلة 116 من اجل فتحه بالكامل".
واضافت ان "هذا الشارع يعد من الشوارع المهمة كونه يربط مركز المدينة بعدد من المؤسسات الحكومية مثل مدينة الطب والطب العدلي وباقي الأبنية المحيطة"، مشيرة الى انها "ستباشر الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتاهيل الشارع الذي اغلق سنة 2006".
كانت هذه تفاصيل خبر المباشرة بفتح شارع مهم وحيوي في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.