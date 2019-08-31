المباشرة بفتح شارع مهم وحيوي في بغداد

اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، السبت، عن المباشرة بفتح شارع مهم وحيوي وسط العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الامانة وبالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء تمت المباشرة صباح اليوم برفع الكتل الكونكريتية عن شارع 2 ضمن منطقة باب المعظم المحلة 116 من اجل فتحه بالكامل".

واضافت ان "هذا الشارع يعد من الشوارع المهمة كونه يربط مركز المدينة بعدد من المؤسسات الحكومية مثل مدينة الطب والطب العدلي وباقي الأبنية المحيطة"، مشيرة الى انها "ستباشر الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتاهيل الشارع الذي اغلق سنة 2006".

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