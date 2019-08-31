بطل العالم بالسباحة في الماء البارد يموت غرقا

غرق في نهر ينيسي بسيبيريا بطل العالم بالسباحة في الماء البارد، نيقولاي ليتشاك.
وجاء على موقع وزارة الرياضة لإقليم كراسنويارك الروسي أن "بطل العالم البالغ من العمر 64 عاما غرق أثناء ممارسة التمارين الرياضية المائية".
وقال الموقع إن "نيقولاي ليتشاك، معروف بعبور مضيق بيرنغ الذي يفصل آسيا عن أمريكا في أقصى شمال شرق روسيا، كما أنه اشتهر بتحطيمه الرقم القياسي للبقاء في الماء البارد عام 1994 وغيره من الأرقام القياسية للسباحة الباردة".
وتولى نيقولاي ليتشاك قبل غرقه في نهر ينيسي رئاسة مركز السياحة الباردة في مدينة كراسنويارسك بشرق سيبيريا.
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