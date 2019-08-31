من هو رئيس الديوان الملكي السعودي الجديد؟

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بتعيين فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير.

وولد رئيس الديوان الملكي الجديد فهد بن محمد بن صالح العيسى عام 1964، وحصل على درجة البكالوريوس في الأنظمة من جامعة الملك سعود من كلية العلوم الإدارية مع مرتبة الشرف عام 1985.

وحصل العيسى على درجة الماجستير في القانون من الجامعة الأمريكية في واشنطن بتقدير امتياز عام 1991، وكذلك على شهادة تقدير وتفوق من جامعة الملك سعود.

وشغل عددا من المناصب الرسمية والمهمة في المملكة ومنها عمله سفيرا لدى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1991، كما عمل باحثا قانونيا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ثم مستشارا قانونيا، فمستشارا متعاونا مع الديوان الملكي، وكلف بعدها بمنصب مدير عام لمكتب وزير الدفاع مطلع عام 2013.

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وحصل العيسى على وسام الوحدة اليمنية الوطني من الدرجة الثالثة نظير جهوده في مفاوضات الحدود السعودية اليمنية عام 2001.

وحضر رئيس الديوان الملكي العديد من المؤتمرات والندوات في المجالات القانونية، وهو محكم معتمد لدى وزارة العدل، سبق له العمل مستشارا لدى عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ومدينة الملك فهد الطبية، والمؤسسة العامة للبريد، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وقدم عددا من البحوث والدراسات منها بحث عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وآخر عن حماية البيئة الدولية، وشارك في إعداد دراسة عن البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية في المملكة، ودراسة عن قوانين الاستثمار التجاري في ظل الأنظمة الخليجية، وأخرى عن صندوق النقد العربي.

وصدر أمر ملكي عام 2014 بتعيينه مديرا لمكتب وزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.