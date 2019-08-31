بعد 20 عاما.. يناير 2021 بدء محاكمة المتهمين في هجمات 11 سبتمبر

حددت السلطات الأمريكية يناير/كانون الثاني 2021 بداية محاكمة المتهمين الخمسة بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 وبينهم العقل المدبر للهجمات خالد شيخ محمد بقاعدة جوانتانامو العسكرية وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة.

وحدد القاضي المكلف الملف الكولونيل شاين كوهن تاريخ 11 يناير/كانون الثاني 2021 موعدا لبدء اختيار أعضاء هيئة المحلفين العسكرية المكلفة بمحاكمة الرجال الخمسة الذين يواجهون عقوبة الإعدام.

وورد التاريخ في مذكرة من نحو 10 صفحات تحدد الجدول الزمني للإجراءات التمهيديّة السابقة للمحاكمة، وتمهل فريق الدفاع حتى بدء الجلسة الأولى لتأمين الوثائق والمواد التي يحتاج إليها.





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يأتي ذلك فيما لم يؤكد أي من البنتاجون ومحامي الدفاع والادّعاء هذه المعلومات في الوقت الراهن.

ووجهت التهمة رسميا قبل 10 سنوات إلى الرجال الخمسة المعتقلين منذ نحو 15 عاما في قاعدة جوانتانامو بأقصى جنوب شرق كوبا لكن الإجراءات تأخرت بسبب تعقيدات الملف وتشعبه.

ومن الصعوبات التي تعيق تقدم الإجراءات أن المعتقلين مروا عبر السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" في خارج البلاد، حيث خضع بعضهم لـ"وسائل استجواب مشددة"، واستخدمت المعلومات التي تم الحصول عليها منهم لبناء ملف الاتهام بحقهم.

وهذا ما ينطبق خصوصا على خالد شيخ محمد "54 عاما" الذي اعتقل في باكستان عام 2003 وخضع لجلسات كثيرة من الإيهام بالغرق قبل نقله إلى جوانتانامو عام 2006.

وبحسب البنتاجون، فهو اعترف بأنه العقل المدبر لاعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 التي أوقعت نحو 3 آلاف قتيل.