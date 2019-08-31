الكباشي لـ"العين الإخبارية": حمدوك سيمثل السودان باجتماعات الأمم المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف عضو المجلس السيادي بالسودان الفريق شمس الدين الكباشي في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" عن مشاركة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل ممثلاً السودان.



وقال الكباشي إن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان تلقى دعوة رسمية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن البرهان رأى أن يمثل السودان في الاجتماعات التي وصفها بالمهمة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك.

وأوضح الكباشي أن الدعوة وصلت قبل تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي، ولم يتم البت فيها إلى أن تم تشكيل مجلس السيادة وتعيين رئيس الوزراء.

وتنص الوثيقة الدستورية التي وقعت عليها قوى الحرية والتغيير في السودان والمجلس العسكري الانتقالي لإدارة المرحلة الانتقالية، على أن رئيس مجلس السيادة هو من يمثل البلاد في المناسبات الدولية والإقليمية.