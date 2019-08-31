الان تتابع 2021.. موعد محاكمة المتهمين في اعتداءات 11 سبتمبر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن – الخليج 365

تبدأ محاكمة المتهمين الخمسة بالتخطيط لاعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) في الولايات المتحدة، وبينهم العقل المدبر للهجمات خالد شيخ محمد، في يناير (كانون الثاني) 2021، في قاعدة جوانتانامو العسكرية الأميركية، على ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة.

وحدد القاضي الكولونيل شاين كوهن تاريخ 11 يناير 2021 موعدا لبدء اختيار أعضاء هيئة المحلفين العسكرية، المكلفة بمحاكمة الرجال الخمسة الذين يواجهون عقوبة الإعدام.

وورد التاريخ في مذكرة من حوالى عشر صفحات تحدد الجدول الزمني للإجراءات التمهيديّة السابقة للمحاكمة، وتمهل فريق الدفاع حتى بدء الجلسة الأولى لتأمين الوثائق والمواد التي يحتاج إليها.

ولم يؤكد أي من البنتاجون ومحامي الدفاع والادّعاء هذه المعلومات في الوقت الحاضر.

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ووجهت التهمة رسميا، قبل عشر سنوات، إلى الرجال الخمسة المعتقلين منذ حوالى 15 عاما في قاعدة جوانتانامو في أقصى جنوب شرق كوبا، لكن الإجراءات تأخرت بسبب تعقيدات الملف وتشعبه.

ومن الصعوبات التي تعيق تقدم الإجراءات أن المعتقلين مروا عبر السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في خارج البلاد، حيث خضع بعضهم لـ”وسائل استجواب مشددة”، في تعبير يعني التعذيب، واستخدمت المعلومات التي تم الحصول عليها منهم لبناء ملف الاتهام بحقهم.

وهذا ما ينطبق خصوصا على خالد شيخ محمد (54 عاما) الذي اعتقل في باكستان عام 2003، وخضع لجلسات كثيرة من الإيهام بالغرق قبل نقله إلى جوانتانامو عام 2006.

وبحسب البنتاجون، فهو اعترف بأنه العقل المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر 2001 التي أوقعت نحو ثلاثة آلاف قتيل.

وبين المتهمين الأربعة الآخرين اليمنيان رمزي بن الشايبة، الذي كان من المقرر بحسب الاتهام أن يشارك في العملية لكنه لم يحصل على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، ووليد بن عطاس الذي يشتبه بأنه قام بعمليات الرصد قبل الاعتداءات.

كما أن السعودي مصطفى الحوساوي متهم بتمويل الاعتداء، وعمار البلوشي المدعو أيضا علي عبد العزيز علي، وهو قريب لخالد شيخ محمد، متهم بالمشاركة في العمليات اللوجستية.