- 1/2
- 2/2
Advertisements
السبت 31 أغسطس 2019
كتب
متابعات_الخليج 365
أطلق نشطاء عرب على موقع التوصل الإجتماعي، تويتر، هاشتاج بوسم "محمد بن سلمان 34 سنه"، إحتفاءاً بذكرى ميلاد ولي عهد السعودية، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .
وتفاعل النشطاء مع الهشتاج التذي أصبح أحد تريندات التداول على مستوى العالم في تويتر .
وأتسمت تغريدات النشطاء بعبارات التهاني والتبريكات لولي العهد السعودي، وتمنياتهم له بالعمر الطويل والصحة والعافية.
فيما ذهب البعض إلى سرد قصائد المدح في شخص الأمير محمد بن سلمان، في حين علق أخر بقوله "في مثل هذا اليوم شهد العالم ولادة القوة والهيبة ومستقبل الامة وشبابها" .
ويأتي إحتفاء شباب المملكة خاصة والعرب عامة بذكرى ميلاد الأمير محمد بن سلمان لما حققه هذا الشاب من إنجازات إقتصادية كبرى على مستوى المملكة ولمواقفه في نصرة العرب والمسلمين .
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر #محمد_بن_سلمان_34_سنه يصل قائمة أعلى تريندات تويتر في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.