محمد_بن_سلمان_34_سنه يصل قائمة أعلى تريندات تويتر في العالم

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السبت 31 أغسطس 2019

كتب متابعات_الخليج 365

أطلق نشطاء عرب على موقع التوصل الإجتماعي، تويتر، هاشتاج بوسم "محمد بن سلمان 34 سنه"، إحتفاءاً بذكرى ميلاد ولي عهد السعودية، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .

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وتفاعل النشطاء مع الهشتاج التذي أصبح أحد تريندات التداول على مستوى العالم في تويتر .

وأتسمت تغريدات النشطاء بعبارات التهاني والتبريكات لولي العهد السعودي، وتمنياتهم له بالعمر الطويل والصحة والعافية.

فيما ذهب البعض إلى سرد قصائد المدح في شخص الأمير محمد بن سلمان، في حين علق أخر بقوله "في مثل هذا اليوم شهد العالم ولادة القوة والهيبة ومستقبل الامة وشبابها" .

ويأتي إحتفاء شباب المملكة خاصة والعرب عامة بذكرى ميلاد الأمير محمد بن سلمان لما حققه هذا الشاب من إنجازات إقتصادية كبرى على مستوى المملكة ولمواقفه في نصرة العرب والمسلمين .