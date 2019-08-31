مقتل 8 جنود في كمين لـ"داعش" شمال شرق نيجيريا

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السبت 31 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أعلنت مصادر عسكرية، السبت، مقتل 8 جنود نيجيريين، في كمين نصبه إرهابيون في ولاية بورنو شمال شرق البلاد.
وقالت المصادر إن رجالا مدججين بالأسلحة يشتبه في انتمائهم إلى "تنظيم داعش في غرب أفريقيا" المنشق عن حركة بوكو حرام فتحوا النار على قافلة عسكرية على بعد 35 كلم غرب مدينة مونجونو، حيث كان الجنود يتمركزون.
وأوضح مسؤول عسكري أن "الإرهابيين قتلوا 8 جنود في الكمين منتصف النهار"، مضيفا أن "5 جنود ما زالوا مفقودين".
وكانت الدورية متجهة نحو العاصمة الإقليمية مايدوجوري عندما تعرضت "لنيران كثيفة من إرهابيين استخدموا منصات إطلاق صواريخ وأسلحة ثقيلة".
ودمّر المهاجمون شاحنتين عسكريتين وسيارة مزوّدة بمدفع رشاش وصادروا أسلحة قبل أن يلوذوا بالفرار في الغابة، وفق المصادر نفسها.
وتنشط جماعة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا، حيث أسفرت هجمات الإرهابيين المستمرة منذ نحو عقد عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد مليونين.
وانقسمت هذه الجماعة لمجموعتين، الأولى موالية لزعيم بوكو حرام التاريخي أبوبكر الشكوي، فيما أعلنت الثانية ولاءها لتنظيم داعش ف
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