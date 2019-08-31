إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية

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السبت 31 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، السبت، إصابة 10 أشخاص خلال حادث إطلاق نار داخل ملعب لكرة القدم الأمريكية بمدينة موبيل في ولاية ألاباما.
وأكدت الشرطة القبض على شخصين مشتبه بهما عقب الحادث، وجارٍ التحقيق معهما لمعرفة الأسباب، وأضافت الشرطة الأمريكية أنها ستتخذ كافة الإجراءات لتحديد كيفية محاسبة المسؤولين أمام المحاكم.
والأحد الماضي، أصيب 7 أشخاص على الأقل في إطلاق نار على حفل، جنوب شرق ولاية ماريلاند.
وغالباً ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار دامية، ففي مطلع الشهر الجاري قُتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 37 آخرون في حوادث إطلاق نار في مدينة شيكاغو، بعد أقل من 24 ساعة على حادثين مماثلين.
حيث وقع الحادث الأول في مدينة إل باسو بولاية تكساس في محيط مركز سيلو فيستا التجاري، وأسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 26.
أما الحادث الثاني فوقع في مدينة دايتون بولاية أوهايو، أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 16 آخرين.
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