جيسون جرينبلات: أمريكا ملتزمة بإنهاء نشاطات إيران وحماس غير المشروعة

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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات، الجمعة، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة بإنهاء نشاطات إيران وحماس غير المشروعة.



وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، الخميس، على "جمال ترست بنك" والشركات التابعة له في لبنان، لتسهيله الأنشطة المالية لمليشيا حزب الله.

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وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن البنك يحول الأموال لأسر منفذي العمليات الإرهابية من المنتمين لمليشيا حزب الله الإرهابي.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا عقوبات على 4 أشخاص ينقلون الأموال من مليشيا الحرس الثوري الإيراني إلى حركة حماس الفلسطينية عبر مليشيا حزب الله الإرهابي المدعوم من إيران.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، في بيان، إن الولايات المتحدة عازمة على قطع الدعم عن حزب الله.

وأضاف أن "سوء سلوك (بنك) جمال ترست يقوض سلامة النظام المالي اللبناني".