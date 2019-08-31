سيارة ملياردير قطري تدهس عجوزا في بريطانيا

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السبت 31 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أن مليارديرا قطريا دهس بسيارته عجوزا (66 عامًا) قرب قصر باكنجهام الذي تعيش فيه ملكة البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن السيارة وهي من نوع "رولز رويس" باهظة الثمن مسجلة برقم لوحة قطري مملوكة للملياردير حسن بن علي بن حسن آل ثاني طرحت الرجل أرضا.
ونشرت الصحيفة البريطانية أول صورة للملياردير القطري، لافتة إلى أنه كان وراء عجلة القيادة عندما صدم أحد المارة قرب منتزه هايد بارك الأسبوع الماضي.
وبينت أنه تم استدعاء الشرطة لمكان الحادث في الساعة 3:14 من صباح الخميس قبل الماضي، حيث أعلن وفاة الرجل بمسرح الأحداث.
ولفتت الصحيفة إلى أن الملياردير القطري منهار جراء الحادث، حيث أوقفته الشرطة وأخضعته لاحقا لفحوصات لقياس مستوى الكحول في الدم ولا تزال تحقق في ملابسات حادث التصادم.
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