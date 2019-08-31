50 قتيلاً بغارات للنظام السوري على إدلب

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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قتل نحو 50 شخصاً وأصيب مئات آخرين، جراء غارات لقوات النظام وروسيا على مناطق بريفي إدلب الجنوبي والشرقي.

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وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم السبت، إن "41 عنصراً ومقاتلاً من الفصائل المعارضة قتلوا إثر العمليات القتالية على محور التمانعة جنوب شرق إدلب، وعملية تسلل نفذتها عناصر من قوات النظام على محور عابدين بريف إدلب الجنوبي، فيما قتل 4 عناصر من النظام خلال المعارك".

وأكد المرصد أن أكثر من 700 ضربة برية وغارة جوية طالت منطقة خفض التصعيد في ريفي إدلب.