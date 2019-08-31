الارشيف / اخبار العالم

المعارضة الروسية تنظم احتجاجاً قبيل انتخابات مثيرة للجدل

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Advertisements

السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

المعارضة الروسية تنظم احتجاجاً قبيل انتخابات مثيرة للجدل

كتب

متابعات_الخليج 365

يعتزم أنصار المعارضة الروسية تنظيم مسيرة احتجاجية دون تصريح، في وسط موسكو اليوم السبت، قبل أسبوع من انتخابات مثيرة للجدل.

 

Advertisements

وستكون هذه المسيرة هي الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات في عطلات نهاية الأسبوع، والتي اندلعت منذ الشهر الماضي بسبب منع خوض العديد من مرشحي المعارضة انتخابات مجلس مدينة موسكو المقررة يوم 8 سبتمبر (أيلول) المقبل.

 

وتم اعتقال أكثرمن ألفي شخص خلال الاحتجاجات. وتعرضت الشرطة لانتقادات لقمعها العنيف للمظاهرات.

وحذرت وكالة التحقيقات الروسية من المشاركة في الاحتجاجات التي تتم بدون الحصول على تصريح هذا الأسبوع قائلة إن "عدة مئات من الإعجاب أسفل صورة ودقيقتان من المجد على مواقع التواصل الاجتماعي هم ثمن حياة مدمرة".

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المعارضة الروسية تنظم احتجاجاً قبيل انتخابات مثيرة للجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا