المعارضة الروسية تنظم احتجاجاً قبيل انتخابات مثيرة للجدل

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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

يعتزم أنصار المعارضة الروسية تنظيم مسيرة احتجاجية دون تصريح، في وسط موسكو اليوم السبت، قبل أسبوع من انتخابات مثيرة للجدل.



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وستكون هذه المسيرة هي الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات في عطلات نهاية الأسبوع، والتي اندلعت منذ الشهر الماضي بسبب منع خوض العديد من مرشحي المعارضة انتخابات مجلس مدينة موسكو المقررة يوم 8 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وتم اعتقال أكثرمن ألفي شخص خلال الاحتجاجات. وتعرضت الشرطة لانتقادات لقمعها العنيف للمظاهرات.

وحذرت وكالة التحقيقات الروسية من المشاركة في الاحتجاجات التي تتم بدون الحصول على تصريح هذا الأسبوع قائلة إن "عدة مئات من الإعجاب أسفل صورة ودقيقتان من المجد على مواقع التواصل الاجتماعي هم ثمن حياة مدمرة".