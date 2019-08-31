"إسرائيل مرعوبة"...حزب الله يتأهب لهجوم انتقامي ضدها

حالة من الرعب تعيشها إسرائيل الآن في انتظار رد حزب الله على هجوم الجيش الإسرائيلي الأخير ضد بيروت.

وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن حزب الله اللبناني قد بدأ فعليا التحضير لهجوم انتقامي ردا على هجوم الجمعة في بيروت.

وبحسب القناة 13 العبرية، فإن تقديرات الجيش تشير إلى أن الحزب اللبناني ينوي تصوير هجوم الثأر وبثه على قناة "المنار".

وقالت القناة إنه من أجل تجنب التدهور إلى حرب شاملة، من المتوقع أن يضرب الحزب أهدافًا عسكرية وغير مدنية.

واختتمت أن الجيش الإسرائيلي قام بتقليص نشاطه في منطقة السياج، وفي الوقت نفسه على جانبي السياج - قوات اليونيفيل والجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي أصبحوا في حالة تأهب وتوتر قصوى.