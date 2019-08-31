علّق النائب ​جميل السيد​ على ذكرى إختطاف الإمام ​موسى الصدر​، قائلا :"أتمناه عائدا إلينا نازلا بطلته المهيبة من على سلم الطائرة، يستقبله ​لبنان​، كل لبنان! ثم ماذا بعد؟! سيفرح الإمام بشعب وجيش ومقاومة، وسيبكي على ما تبقى من دولة ووطن، وربما قد يتمنى لو أنه لم يعد! ومع ذلك، ليته يعود.."

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد بذكرى اختطاف السيد: أتمناه عائدا إلينا بطلته المهيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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