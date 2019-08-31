أكّد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، أنّ "الوضعين الاقتصادي والمالي بحاجة إلى معالجة جذريّة". ولفت في تصريح إذاعي، إلى أنّ "ارتفاع الفوائد على سندات الدين، يعني ارتفاع كلفة تمويل ​العجز​، ما يرتّب كلفة إضافيّة على الدولة"، موضحًا أنّه "ليس بالضرورة أبدًا أن يكون هناك فرض ضرائب إضافيّة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أفيوني: الوضع الاقتصادي بحاجة لمعالجة جذرية وليس بالضرورة فرض ضرائب إضافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.