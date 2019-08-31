بزي: بري يجسد الأمل المفتوح على بيادر الوحدة والمقاومة في الوطن

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي خلال رعايته حفل اختتام دورة الإمام الصدر الرياضية على ملعب بلدة عيناتا في قضاء بنت جبيل إلى ان "41 عاما وأنت يا سيدي الإمام الأكثر حضورا في نهجك وعقيدتك وفي كل العناوين التي زرعت فينا بذور العزة والانتماء، وما زال رئيس مجلس النواب نبيه بري يجسد هذا الأمل المفتوح على بيادر الوحدة والوطن والحوار والحدود والمقاومة، وما زالت حركة أمل في المواقع المتقدمة انحيازا للناس، صوتهم، كرامتهم، وأملهم".
واختتم الاحتفال بتوزيع الكؤوس على الفرق الرياضية الفائزة والميداليات على كافة المشاركين في الدورة.
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