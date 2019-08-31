بزي: بري يجسد الأمل المفتوح على بيادر الوحدة والمقاومة في الوطن

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​ خلال رعايته حفل اختتام دورة الإمام الصدر الرياضية على ملعب بلدة عيناتا في قضاء ​بنت جبيل​ إلى ان "41 عاما وأنت يا سيدي الإمام الأكثر حضورا في نهجك وعقيدتك وفي كل العناوين التي زرعت فينا بذور العزة والانتماء، وما زال رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ يجسد هذا الأمل المفتوح على بيادر الوحدة والوطن والحوار والحدود و​المقاومة​، وما زالت ​حركة أمل​ في المواقع المتقدمة انحيازا للناس، صوتهم، كرامتهم، وأملهم".

واختتم الاحتفال بتوزيع الكؤوس على الفرق الرياضية الفائزة والميداليات على كافة المشاركين في ​الدورة​.