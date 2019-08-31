طقس صيفي رطب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن طقسا صيفيا رطب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط

وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع استقرار ب​درجات الحرارة​ كما يتكون ​الضباب​ على المرتفعات.

كما توقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. أما الاثنين فيكون غائم جزئيّاً الى غائم احيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.