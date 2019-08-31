ذبيان: العقوبات الأميركية جزء من الحرب على لبنان

أشار رئيس تيار ​صرخة وطن​ ​جهاد ذبيان​ الى أن ​الإدارة الأميركية​ تسعى مجددا الى ترهيب الشعب ال​لبنان​ي إقتصادياً من خلال فرض العقوبات على أحد ​المصارف​، وذلك قبيل إنعقاد الحوار الاقتصادي في ​بعبدا​ بهدف تثبيت وضع لبنان الإقتصادي والمالي، وبالتالي تأتي الخطوة الأميركية بوصفها جزءاً من الحرب التي تستهدف لبنان عسكريا واقتصاديا، وهي لا تنفصل عن المحاولة الفاشلة التي قام بها العدو الإسرائيلي لإستهداف ​المقاومة​ وبيئتها، عبر إرسال الطائرات المُسيرة الى ​الضاحية الجنوبية​.

واعتبر رئيس تيار صرخة وطن أن التنسيق القائم بين المقاومة و​الجيش​ بعد عدوان الضاحية، خير دليل على التكامل بين الجيش والمقاومة وفي ظل الدعم الشعبي المطلق، وهذا ما يعتبر دليلا على نجاعة ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي تشكل صمام الآمام في وجه ما يتهدد لبنان من أخطار.



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