النشرة: إنقلاب سيارة في صيدا والأضرار مادية

افاد مراسل النشرة في صيدا عن انقلاب سيارة من نوع كيا سوداء اللون، على بوليفار نزيه البزري في صيدا، مقابل "بوليفار مول"، حيث اصطدمت بسيارة متوقفة الى جانب الطريق.
وحضر الى المكان فوج الإنقاذ الشعبي لمؤسسة معروف سعد حيث تأكدوا ان السائق (علي س.) لم يصب بأي اذى وإقتصرت الأضرار على الماديات.
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