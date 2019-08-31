النشرة: إنقلاب سيارة في صيدا والأضرار مادية

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن انقلاب ​سيارة​ من نوع كيا سوداء اللون، على بوليفار نزيه البزري في صيدا، مقابل "بوليفار مول"، حيث اصطدمت بسيارة متوقفة الى جانب الطريق.

وحضر الى المكان ​فوج الإنقاذ الشعبي​ لمؤسسة ​معروف سعد​ حيث تأكدوا ان السائق (علي س.) لم يصب بأي اذى وإقتصرت الأضرار على الماديات.