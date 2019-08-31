المطران بولس سفر التقى وفدا من جمعية الكتاب المقدس

استقبل نيافة المطران مار بوستينوس ​بولس سفر​ وفدٌ من جمعية ​الكتاب المقدس​ يضم رئيس الجمعية في ​لبنان وسوريا​ و​العراق​ حضرة الدكتور مايك بسوس مع بعض أعضاء الجمعية. ودار النقاش حول أنشطة الجمعية في زحلة وذلك بالتعاون مع ​مجلس أساقفة زحلة​ و​البقاع​.

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