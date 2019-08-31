لفت السفير الروسي الكسندر زاسبيكين في حديث اذاعي الى أن "لدى روسيا علاقات مع لبنان ولا تريد وقوع حرب جديدة بين لبنان واسرائيل"، مشيرا الى أن " من واجب روسيا أن تتواصل مع الاطراف المعنية لمنع حرب جديدة بين لبنان واسرائيل، والاتصالات متنوعة وروسيا تتواصل مع جميع الجهات".
وشدد على أن "هناك مبالغة في التصريحات الاسرائيلية والاسرائيليون يستبقون الامور كثيرا ونحن جاهزون دائما لأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول المجاورة لسوريا"، لافتا الى أن "اندلاع حرب بين اسرائيل ولبنان سيؤدي الى ضحايا وخراب لكل الاطراف المتورطة وهذه الحرب لن تؤدي الى الحل والتسوية واذا كان الاسرائيلي يعتقد أن اسرائيل ستتفوق أو المقاومة ضعيفة فهذا غير صحيح لان كل طرف منهما يبذل كل الجهود لزيادة القدرة على المواجهة"، مؤكدا أنه "يجب خلق الظروف السياسية المناسبة للتوجه الى التفاوض وعملية السلام بدل المواجهة والاحداث في الشرق الاوسط عرقلت كثيرا هذا الطريق ولكن نحن نريد العودة اليه".
وأشار الى أن "الحديث عن انسحاب حلفاء الجيش السوري فيه خلفية يمكن ان تكون خطيرة لعملية تحسين الاوضاع في سوريا ولابد من الوصول الى الحل السياسي".
كانت هذه تفاصيل خبر زاسبيكين: من واجب روسيا أن تتواصل مع الاطراف لمنع حرب بين لبنان واسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.