زاسبيكين: من واجب روسيا أن تتواصل مع الاطراف لمنع حرب بين لبنان واسرائيل

لفت ​السفير الروسي​ ​الكسندر زاسبيكين​ في حديث اذاعي الى أن "لدى ​روسيا​ علاقات مع ​لبنان​ ولا تريد وقوع حرب جديدة بين لبنان و​اسرائيل​"، مشيرا الى أن " من واجب روسيا أن تتواصل مع الاطراف المعنية لمنع حرب جديدة بين لبنان واسرائيل، و​الاتصالات​ متنوعة وروسيا تتواصل مع جميع الجهات".

وشدد على أن "هناك مبالغة في التصريحات الاسرائيلية والاسرائيليون يستبقون الامور كثيرا ونحن جاهزون دائما لأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول المجاورة لسوريا"، لافتا الى أن "اندلاع حرب بين اسرائيل ولبنان سيؤدي الى ضحايا وخراب لكل الاطراف المتورطة وهذه الحرب لن تؤدي الى الحل والتسوية واذا كان الاسرائيلي يعتقد أن اسرائيل ستتفوق أو المقاومة ضعيفة فهذا غير صحيح لان كل طرف منهما يبذل كل الجهود لزيادة القدرة على المواجهة"، مؤكدا أنه "يجب خلق الظروف السياسية المناسبة للتوجه الى التفاوض وعملية السلام بدل المواجهة والاحداث في الشرق الاوسط عرقلت كثيرا هذا الطريق ولكن نحن نريد العودة اليه".

وأشار الى أن "الحديث عن انسحاب حلفاء الجيش السوري فيه خلفية يمكن ان تكون خطيرة لعملية تحسين الاوضاع في سوريا ولابد من الوصول الى الحل السياسي".