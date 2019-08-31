موغيريني بحثت مع وزير خارجية الهند بأزمة كشمير: نؤيد التوصل لحل سياسي سلمي

ذكر مكتب منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، ​فيديريكا موغيريني​، أنّ الأخيرة "عقدت في ​بروكسل​ لقاءً مع وزير الخارجية ​الهند​ية سوبرامانيام جايشانكار".

ولفت في بيان، إلى أنّ "الجانبين ناقشا العلاقات بين الهند و​الاتحاد الأوروبي​، وكذلك الوضع في إقليم جامو و​كشمير​"، موضحًا أنّ "موغيريني أكّدت أنّ الاتحاد الأوروبي يؤيّد التوصّل إلى حلّ سياسي سلمي للأزمة في جامو وكشمير، من خلال حوار ثنائي مع ​باكستان​". وبيّن أنّ "موغيريني شدّدت على أهميّة منع تصاعد التوتر في المنطقة واستعادة شعب جامو وكشمير حقوقه وحريته".

يُذكر أنّ في 5 آب الحالي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، الّتي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم. كما تعطي المادة الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلًا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملّك، والحصول على منح تعليميّة.