وزير إيراني يؤكد أن القمر الصناعي الذي فشل إطلاقه سليم

أكد وزير ​الاتصالات​ وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، أن "​القمر​ الصناعي الذي حاولت ​طهران​ إطلاقه سليم رغم فشل عملية الإطلاق".

واضاف الوزير الإيراني، في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ مصحوبة بصورة يظهر فيه هو والقمر الصناعي "أنا وناهد1 الآن، صباح الخير يا دونالد ترامب!".

ونفى محمد جواد آذري جهرمي صحة الأخبار التي تحدثت عن فشل مهمة ​صاروخ​ إيراني يحمل قمرا صناعيا إلى مدار الأرض.