وزير إيراني يؤكد أن القمر الصناعي الذي فشل إطلاقه سليم

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، أن "القمر الصناعي الذي حاولت طهران إطلاقه سليم رغم فشل عملية الإطلاق".
واضاف الوزير الإيراني، في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبة بصورة يظهر فيه هو والقمر الصناعي "أنا وناهد1 الآن، صباح الخير يا دونالد ترامب!".
ونفى محمد جواد آذري جهرمي صحة الأخبار التي تحدثت عن فشل مهمة صاروخ إيراني يحمل قمرا صناعيا إلى مدار الأرض.
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