وزير خارجية باكستان أعرب لنظيره السعودي عن قلق بلاده حيال الوضع بكشمير

أعلنت ​وزارة الخارجية الباكستانية​، أنّ "وزير الخارجية ​شاه محمود قريشي​، استعرض مع نظيره السعودي إبراهيم العساف، مستجدات الأوضاع في إقليم ​كشمير​ المتنازع عليه بين إسلام آباد و​نيودلهي​".

وأوضحت في بيان، أنّ "العساف أعرب عن قلق بلاده البالغ حيال الوضع الإنساني المتدهور في كشمير"، لافتةً إلى أنّ "من جانبه، تقدّم قريشي بشكره للسعودية، نظرًا لاتصالاتها مع منظمات دولية عديدة، في مقدّمتها ​مجلس الأمن​، لتسليط الضوء على الأوضاع في كشمير".

وفي 5 آب الحالي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، الّتي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.